У Білій Церкві Київської області збудують житло для маріупольців. Фото: Вадим Бойченко

Комплекс матиме 16 будинків на 1000 квартир, які забезпечать якісним житлом понад 3000 людей. Це будуть повністю відремонтовані квартири з меблями та технікою, які будуть у власності Маріупольського товариства. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.



«Оренда в комплексі становитиме не більше 30% середнього доходу сім'ї (орієнтовно 4000–6000 грн на місяць), а низка пільгових категорій зможе проживати безоплатно в рамках державних програм. Завдяки цьому вже протягом року плануємо збудувати першу чергу з 8 будинків для понад 500 сімей за технологією сталевого каркасу. Це прискорює будівництво та зменшує витрати», — зазначив він.



5 грудня було відкрито пам'ятний знак Героям Гарнізону «Маріуполь». За словами Бойченка, це якір військового судна «Донбас», затопленого під час оборони міста, щоб унеможливити захід російських десантних кораблів у порт.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»