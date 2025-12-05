Сирський розповів, скільки окупантів знаходяться вздовж лінії фронту. Фото: скриншот

Найзапекліші бої йдуть у районі Покровська, Харківської та Запорізької області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що РФ зосередила на лінії фронту понад 700 тисяч військових. Про це він заявив в інтерв'ю Sky News.



За його словами, понад 710 000 російських солдатів розміщено вздовж лінії фронту, яка простяглася приблизно на 780 миль (1255 км), при цьому російська сторона втрачає близько 1000–1100 солдатів на день убитими або пораненими, «і більшість із них гинуть».



«На цьому етапі російська армія намагається просуватися практично по всій лінії фронту. Наша стратегія — максимально вимотати російську армію, не допустити її просування, утримати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по противнику в ближній тил, в оперативну глибину і… по Росії з метою підірвати її обороноздатність і промисловий потенціал», — заявив генерал Сирський.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»