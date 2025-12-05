Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська

Дрон упав у промзоні окупованого Алчевська.

У тимчасово окупованому Алчевську Луганської області ввечері в п'ятницю, 5 грудня, лунали вибухи. У промисловій зоні впав дрон. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це передає фейкове відомство «уряд ЛНР».



«Ворожий безпілотник літакового типу впав і вибухнув у промзоні Алчевська. Жертв і постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.



Пожежники ліквідували спалах.



Раніше ми писали, що вночі 5 грудня БПЛА атакували об'єкти електроенергетики у Сокологірському, Сіверскодонецькому та Рубіжанському районах окупованої Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»