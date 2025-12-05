Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача. Фото: Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський 5 грудня вивів колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака зі складу Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки та оборони.



«На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 72/2022 «Про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача» (з наступними змінами) вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача А.Єрмака», — йдеться в указі.



Також указом №901/2025 Єрмака було виведено зі складу РНБО.

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ та САП проводили процесуальні дії будинку у Андрія Єрмака.



Того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що Андрій Єрмак подав заяву про відставку. Заява ухвалена в рамках внутрішнього «перезавантажувального» рішення.



Крім того, Андрій Єрмак заявив, що вирушає на передову. Він не повідомив подробиць про те, як він збирається вирушити на передову та чи приєднається він до Збройних сил України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»