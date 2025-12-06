Двоє жертв і троє поранених за добу під час обстрілу Донеччини

У Донецькій області минулої доби, 5 грудня, загинули двоє людей і поранені троє. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 5 грудня росіяни вбили 2 мешканців Донеччини: у Костянтинівці та Лимані», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення у Костянтинівці, Краматорську та Дружківці.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3753 особи, отримали поранення — 8536 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 4 грудня росіяни поранили сімох жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»