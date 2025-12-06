Росія вдарила по енергетиці: у низці регіонів фіксують перебої зі світлом

У ніч із 5 на 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ряд регіонів знеструмлено. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Внаслідок атаки на ранок знеструмлено споживачів в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях», — йдеться у повідомленні.



В усіх регіонах України сьогодні використовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності промислових споживачів та бізнесу.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 5 грудня, загинули двоє людей і поранено троє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»