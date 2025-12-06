Російські окупанти запустили ракети та дрони по Україні: ППО збила 615 цілей

ППО збила 615 цілей. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська в ніч проти 6 грудня масовано атакували критичну інфраструктуру України. Усього росіяни запустили 51 ракету та 653 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 615 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Вночі 6 грудня (з 18:00 5 грудня) противник завдав комбінаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України через удари БПЛА, ракетне, морське та наземне базування», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, окупанти використовували три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 34 ракети-носія Х-101/Іскандер-К/Калібр та 14 балістичних ракет Іскандер-М/КН-23.



Протиповітряна оборона збила:



- 585 БПЛА типу Шахед, Гербер;



- 29 запусків ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр;



- 1 балістичну ракету Іскандер-М/КН-23.





Крім того, зафіксовано попадання ракети та 60 ударних БПЛА у 29 локаціях, а також падіння уламків у трьох локаціях у 8 областей України.



Раніше ми писали, що в ніч з 5 на 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ряд регіонів знеструмлено.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»