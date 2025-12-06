Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони атакували Грозний: Кадиров погрожує Україні новими ударами
06 грудня 2025, 11:59

Дрони атакували Грозний: Кадиров погрожує Україні новими ударами

Кадиров загрожує Україні новим ударом. Фото: Exilenova+ Кадиров загрожує Україні новим ударом. Фото: Exilenova+

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що з 6 грудня протягом наступної російська армія планує помсту Україні за атаку на військові об'єкти в Грозному. Про це він повідомив у своєму телеграм.

«Протягом тижня українці відчують на собі нашу жорстку відповідь за удар по Грозному. Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти, а не мирні», — заявив голова Чечні.

Крім того, Кадиров звернувся до українців, він закликав усіх «об'єднуватись та висловити свою позицію», інакше українці «можуть втратити свою націю».

Також голова Чечні образив президента Володимира Зеленського, назвавши його «бандитом».

Як зазначається, вранці 5 грудня безпілотник атакував хмарочос «Грозний-Сіті» у столиці Чечні . Внаслідок влучення прогримів сильний вибух. У постраждалому хмарочосі, згідно з даними картографічних сервісів, знаходиться Рада безпеки Чечні, Міністерство республіки з туризму, Рахункова палата, виборчком регіону, регіональний Департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту та ін.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

