Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські військові за добу вдарили 17 разів по населених пунктах Донеччини
06 грудня 2025, 12:40

Російські військові за добу вдарили 17 разів по населених пунктах Донеччини

Російська армія минулої доби, 5 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапили три райони:

Покровський район. У Торецькому та Новотроїцькому Шахівської громади зруйновано по 3 будинки.

Краматорський район. У Лимані загинула людина, пошкоджено адмінбудівлю і трактор. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено склад та інфраструктурний об'єкт. У Краматорську 1 людина поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 5 грудня, загинули двоє людей і поранено троє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
15:15
Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському
13:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:57
У Скадовську підірвали автомобіль «Нива» з окупантами
12:15
РФ перекидає морпіхів через Маріуполь на Гуляйполе
10:44
«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
17:18
Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо
16:16
Окупаційна влада повідомила про пошкодження в лікарні Сватове
15:59
«Примари» ГУР знищили винищувач МіГ-29 окупантів в анексованому Криму
15:25
27 газових балонів для Курахового: дорого та небезпечно
13:07
В окупованому Луганську величезні черги до поліклінік через грип
11:33
Блокування FaceTime у РФ: Кремль відрізав зв'язок українцям в окупації
10:00
Росія блокує VPN: ризик повної ізоляції мешканців окупованих регіонів
22:13
У Донецьку та Макіївці зафіксовано масову атаку дронів: понад 50 БПЛА в небі
16:59
Росія почала видавати свої біометричні закордонні паспорти жителям окупованої Донеччини
16:27
ЗСУ знищили три розвідувальні БПЛА в анексованому Криму
11:47
У Сіверськодонецьку за 3,5 роки окупації обміліли два озера: росіяни ігнорували проблему – ОВА
11:27
Суд вирішив розглядати справу про катування в окупації жителів Запорізької області у закритому режимі
10:20
Партизани знайшли нову позицію ППО окупантів у Севастополі
15:54
Покровськ не захоплений, але окупанти вже роздають російські паспорти
14:57
ССО вдарили по важливим цілям армії РФ на Донбасі
16:34
У захопленій Макіївці з серпня немає води в кранах: у черзі за водою жінці стало погано
16:21
Спецоперація в окупованому Бердянську: загинуло п'ять загарбників, ще четверо — у тяжкому стані
16:13
Депортація у вигляді усиновлення. Окупанти вивезли 12 сиріт з Мелітопольського району Запорізької області
11:36
FPV-дрон атакував Кіровський район Донецька
16:00
У Донецьку демонтують аварійні опори головного мосту: ремонт триватиме до 2026 року — ФОТО
22:00
Волинець: Метан, важкі метали та радіація містяться у затоплених шахтах окупованого Донбасу
усі новини
08:46
Удар ФАБ-250 по житловому району Слов'янська: поранено шестеро людей
17:22
Підбитий танкер «тіньового флоту» РФ терпить лихо біля берегів Болгарії
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
15:45
Сили оборони атакували НПЗ у Рязанській області РФ
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
13:49
У Краматорському районі під час пожежі знищено хозприміщення
12:40
Російські військові за добу вдарили 17 разів по населених пунктах Донеччини
11:59
Дрони атакували Грозний: Кадиров погрожує Україні новими ударами
10:50
Російські окупанти запустили ракети та дрони по Україні: ППО збила 615 цілей
10:20
Росія вдарила по енергетиці: у низці регіонів фіксують перебої зі світлом
09:25
Двоє жертв і троє поранених за добу під час обстрілу Донеччини
22:30
Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
20:59
Оточення Покровська та Мирнограда немає, ЗСУ працюють над розширенням логістичних коридорів
19:59
Сирський розповів, скільки окупантів знаходяться вздовж лінії фронту
19:19
У Білій Церкві Київської області збудують житло для маріупольців
18:08
Розстріл військовослужбовця ЗСУ на Сіверському напрямку: у прокуратурі розповіли деталі
17:55
Графіки відключень світла 6 грудня діятимуть у всіх регіонах України
17:47
Швеція припинить допомогу п’яти країнам заради України
17:11
Російські війська просунулися у Вовчанську і намагаються закріпитися на руїнах міста – ЗСУ
17:11
Україна посилює підтримку ветеранів: підсумки та плани на 2026 рік
16:17
ЗСУ атакували НПЗ у двох областях Росії
16:16
Прикордонники продовжують збивати FPV-дрони РФ на Курському напрямку
15:57
Сили оборони вдарили по морському порту у Краснодарському краї РФ
15:37
Зеленський призначив нового голову Рубіжанської МВА. Що відомо про Сергія Карпеченка
15:15
Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському
14:42
Покровськ та Мирноград не оточені, ЗСУ розширюють логістику
13:53
Російський перехоплювач збив український БПЛА «Рубака»: опубліковано відео
13:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
13:23
У Бурятії пенсіонер напав на школярку, прийнявши її за «українську диверсантку»
усі новини
ВІДЕО
Маріупольці звернулися до Путіна. Фото: скриншот Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
06 грудня, 14:35
Кадиров загрожує Україні новим ударом. Фото: Exilenova+ Дрони атакували Грозний: Кадиров погрожує Україні новими ударами
06 грудня, 11:59
Дрон упав у промзоні окупованого Алчевська. Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
05 грудня, 21:55
FPV-дрон РФ на Курському напрямку. Прикордонники продовжують збивати FPV-дрони РФ на Курському напрямку
05 грудня, 16:16
Російський перехоплювач збив український БПЛА «Рубака»: опубліковано відео Російський перехоплювач збив український БПЛА «Рубака»: опубліковано відео
05 грудня, 13:53
Фронтовий бомбардувальник Су-24 РФ в об'єктиві дрона ГУР. «Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму
05 грудня, 10:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір