Російські військові за добу вдарили 17 разів по населених пунктах Донеччини

Російська армія минулої доби, 5 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар загарбників потрапили три райони:



Покровський район. У Торецькому та Новотроїцькому Шахівської громади зруйновано по 3 будинки.



Краматорський район. У Лимані загинула людина, пошкоджено адмінбудівлю і трактор. У Миколаївці пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено склад та інфраструктурний об'єкт. У Краматорську 1 людина поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено будинок.У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 5 грудня, загинули двоє людей і поранено троє людей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»