У Краматорському районі під час пожежі знищено хозприміщення

У Краматорському районі Донецької області ввечері у п'ятницю, 5 грудня, спалахнула пожежа. Вогнем знищено господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«5 грудня о 18:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Зелене Олександрівської громади. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що відбувається горіння господарської споруди», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що о 20:33 пожежники ліквідували спалах на площі 15 кв. м.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Причину пожежі встановлюють відповідні спеціалісти.
Раніше ми писали, що у Краматорську спалахнула велика пожежа після російського обстрілу.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
