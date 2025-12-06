У Краматорському районі під час пожежі знищено хозприміщення

Росіяни атакували Краматорський район. Фото: ДСНС

У Краматорському районі Донецької області ввечері у п'ятницю, 5 грудня, спалахнула пожежа. Вогнем знищено господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«5 грудня о 18:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у с. Зелене Олександрівської громади. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що відбувається горіння господарської споруди», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що о 20:33 пожежники ліквідували спалах на площі 15 кв. м.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Причину пожежі встановлюють відповідні спеціалісти.



Раніше ми писали, що у Краматорську спалахнула велика пожежа після російського обстрілу.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»