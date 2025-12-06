Сили оборони атакували НПЗ у Рязанській області РФ

Українські військовослужбовці в ніч проти 6 грудня завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу в Рязанській області Росії. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Зафіксовано попадання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється», — йдеться у повідомленні.



Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить до найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Виробляє бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Підприємство задіяне у забезпеченні збройних сил російських окупантів.



Раніше ми писали, що у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони атакували нафтопереробні заводи у Самарській та Саратовській областях РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»