ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат

Сили оборони 5 грудня вдарили по Алчевському металургійному комбінату, розташованому на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Підприємство займається виготовленням комплектуючих для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ.



Зафіксовано потрапляння та пожежу на об'єкті. Результати та ступінь збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області ввечері у п'ятницю, 5 грудня, лунали вибухи. У промисловій зоні впав дрон. Інформації про постраждалих та жертв немає.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»