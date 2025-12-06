Підбитий танкер «тіньового флоту» РФ терпить лихо біля берегів Болгарії

Танкер Кайрос сів на мілину біля узбережжя Болгарії. Фото: скриншот

Біля узбережжя Болгарії, у районі Ахтополя, зазнає лиха танкер російського «тіньового флоту» Kairos. Відомо, що судно кинуло якір. На борту перебувають близько 10 людей. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Згідно з планом пошуково-рятувальної операції, на борт було піднято гелікоптер ВМС США.



Танкер, що ходить під прапором Гамбії, є, як стверджується, частиною так званого тіньового флоту, який перевозить російську нафту в обхід санкцій.



Раніше ми писали, що морські дрони СБУ Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT , що належать «тіньовому флоту» РФ. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»