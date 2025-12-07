У Донецькій області сім років не ведеться статистика захворюваності на діабет ІІ типу

У Донецькій області офіційно більше не збирають повну статистику щодо поширюваності діабету ІІ типу та захворювань щитовидної залози. Таку відповідь отримала редакція «Новин Донбасу» на запит до Департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА щодо кількості пацієнтів із діабетом в області.



Нам відповіли, що ще 2018 року Міністерство охорони здоров'я України скасувало форму звітності № 12 — за якою медустанови передавали дані про зареєстровані захворювання. З цього моменту системна статистика області фактично зникла. Останні повні цифри — до 2018 року.

«Інформація щодо захворюваності населення Донецької області в повному обсязі з 2018 року відсутня» , — зазначили у відомстві.

Де 17200 пацієнтів беруть ліки



З'ясувати приблизне число пацієнтів сьогодні можливо хіба що за кількістю виписаних рецептів. За даними відомства, у 2025 році, за даними дашбордів НСЗУ, було погашено 17,2 тис. рецептів на цукрознижувальні засоби.



У департаменті охорони здоров'я області наголошують, що діабетики ІІ типу отримують препарати та тест-смужки у рамках державної програми реімбурсації «Доступні ліки» та частково — за рахунок місцевих бюджетів.



Наразі в області працюють 17 операторів, 81 аптека та 4 аптечні пункти, які мають договори з Національною службою здоров'я України та відпускають препарати за програмою. Додатково місцеві бюджети профінансували 940,3 тис. грн. на такі препарати (за даними на 1 жовтня 2025 року).



При цьому окремої обласної програми для пацієнтів із діабетом ІІ типу не існує. Більш того, навіть у державному переліку реімбурсації є не всі необхідні препарати — частина потреб залишається поза покриттям. У таких випадках пацієнтам пропонують коригувати схему лікування через сімейного лікаря.

«Окремої обласної програми допомоги пацієнтам із цукровим діабетом ІІ типу немає. До переліку лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають відшкодуванню в рамках державної програми медичних гарантій, включено найпоширеніші препарати для пацієнтів з діабетом ІІ типу. Однак перелік охоплює не всі необхідні ліки, тож потреби закриваються не повністю. Водночас, пацієнти завжди можуть звернутися до лікаря та скоригувати схему лікування», — сказано у відповіді на журналістський запит.

Щодо захворювань щитовидної залози, то пацієнти купують ліки самостійно — безкоштовного забезпечення немає.



Профілактика обмежена медоглядами



Профілактика та раннє виявлення захворювань щитовидної залози, за інформацією департаменту, обмежуються проходженням стандартних медичних оглядів та діагностикою за направленням лікаря.



Що відомо із загальнонаціональної статистики



За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, кількість випадків діабету в країні за 10 років зросла приблизно у півтора рази — у 2016 році на діабет хворіли понад 1,2 млн осіб; близько 3% первинної інвалідності серед дорослих пов'язані саме з діабетом.

Це загальнонаціональні цифри — регіональні дані Донецької області недоступні вже сім років.

Дані з окремих медустанов



На тлі відсутності загальних обласних цифр фрагментарну статистичну інформацію «Новини Донбасу» знайшли на сайті ГУ «Донецький обласний центр контролю та профілактики захворювань. Там опубліковані дані про скринінги:



КНП «Міська лікарня №2» м. Краматорськ: провели 32 виміри рівня глюкози в крові та 68 — артеріального тиску.

Релоковані медустанови Бахмутського району: зробили 8075 вимірів глюкози; їх 2663 (33%) показали підвищений рівень.

КНП «Добропольський ЦПМСД»: скринінг на двох локаціях — 307 обстежених, у восьми виявлено підвищений цукор.

Релоковані медустанови Торецька: проведено 214 вимірів рівня глюкози, 18 з тих, хто звернувся, — з підвищеним показником.

Ці дані є єдиними доступними фрагментами, які хоч трохи відображають реальну ситуацію в регіоні.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»