Удар ФАБ-250 по житловому району Слов'янська: поранено шестеро людей

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Прокуратура України

У Слов'янську шість мирних жителів отримали поранення внаслідок авіаудару російських військ. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 грудня 2025 року близько 16:46 по місту було завдано удару авіабомбою ФАБ-250 з комплектом УМПК. Плануючий боєприпас упав поряд із багатоповерховим житловим будинком.



Серед постраждалих — двоє чоловіків 38 та 69 років, а також чотири жінки віком 44, 60, 62 та 63 роки. У момент вибуху усі вони перебували у своїх квартирах. У людей діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани.



Руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків, а також шість автомобілів, що знаходилися поблизу. Слов'янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше «Новини Донбасу» писали, що внаслідок російських обстрілів постраждали Покровський, Бахмутський та Краматорський райони.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»