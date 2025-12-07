Удар ФАБ-250 по житловому району Слов'янська: поранено шестеро людей

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
07 грудня 2025, 08:46

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Прокуратура України Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Прокуратура України

У Слов'янську шість мирних жителів отримали поранення внаслідок авіаудару російських військ. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 грудня 2025 року близько 16:46 по місту було завдано удару авіабомбою ФАБ-250 з комплектом УМПК. Плануючий боєприпас упав поряд із багатоповерховим житловим будинком.

Серед постраждалих — двоє чоловіків 38 та 69 років, а також чотири жінки віком 44, 60, 62 та 63 роки. У момент вибуху усі вони перебували у своїх квартирах. У людей діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани.

Руйнувань зазнали сім багатоквартирних будинків, а також шість автомобілів, що знаходилися поблизу. Слов'янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

