ППО України збила 179 цілей під час нічної масованої атаки
07 грудня 2025, 09:53

У ніч на 7 грудня, починаючи з 18:00 6 грудня, Росія завдала масованого комбінованого удару по критичній інфраструктурі України, задіявши ударні безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними радіотехнічних військ, у небі було виявлено та взято на супровід 246 повітряних цілей — це 5 балістичних ракет та 241 безпілотник різних типів.

241 ударний БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інші модифікації запущені з Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з полігону Чауда в окупованому Криму. Близько 150 із них — Shahed.

Три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» випущені з Тамбовської області РФ. Дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23, запущені з Курської області РФ.

Відбиття атаки забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

За попередньою інформацією на 9:00, українська ППО змогла збити або подавити 179 цілей, серед них:
175 ударних БПЛА (Shahed, «Гербера» та інші моделі); 2 ракети «Кинджал»; 2 ракети «Іскандер-М»/KN-23.

Зафіксовано 65 попадань ударних дронів у 14 локаціях. Атака тривала і після 9:00 — у небі залишалися окремі ворожі БПЛА.

Скріншот: Генштаб ЗСУ Скріншот: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, російські війська двічі атакували Слов'янськ, застосувавши кориговані авіабомби та безпілотники типу «шахед».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

