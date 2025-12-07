Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
РФ просунулась у двох районах Донецької області
07 грудня 2025, 14:53

Аналітики проєкту DeepState поновили мапу бойових дій. За їхніми даними, російські сили просунулися у двох районах Донецької області — біля Ямполя (Краматорський район) та у районі Солодкого (Покровський район).

Скріншот: DeepState

У повідомленні OSINT-проєкту зазначається: «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя та Солодкого».

Оновлення фіксує зміну лінії фронту та підтверджує активізацію противника на цих напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ відновили повний контроль над населеним пунктом Тихе на Дніпропетровщині.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

