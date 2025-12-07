Філашкін закликав жителів Донецької області довіряти лише офіційним джерелам

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін звернувся до мешканців області, наголосивши, що область щодня переживає обстріли, руйнування та сильний психологічний тиск. Він попередив, що спотворені «інсайди» і панічні повідомлення, що розповсюджуються в мережі, небезпечні, тому що підривають довіру і грають на руку окупантам.



«Такі маніпуляції небезпечні — вони впливають на життя людей і підривають довіру в той час, коли нам особливо потрібна єдність», — підкреслив керівник Донецької військової адміністрації.



Філашкін закликав отримувати інформацію лише з офіційних джерел — його сторінок, ресурсів місцевих адміністрацій, поліції, ДСНС та перевірених українських медіа.



На тлі ескалації в мережі з'явилися твердження, що Донецької області «більше не існує як місця для життя». Одночасно посилилися удари по прифронтових містах: фіксуються регулярні атаки по Слов'янську, Лиману, Краматорську та іншим населеним пунктам, інфраструктура зазнає серйозного тиску.



Донецька область залишається зоною активних бойових дій, в окремих населених пунктах ситуація є вкрай складною. На цьому фоні влада продовжує рекомендувати жителям евакуюватися в безпечніші області.

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, армія РФ завдала по Донецькій області близько двох тисяч ударів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»