Філашкін закликав жителів Донецької області довіряти лише офіційним джерелам

07 грудня 2025, 16:44

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін звернувся до мешканців області, наголосивши, що область щодня переживає обстріли, руйнування та сильний психологічний тиск. Він попередив, що спотворені «інсайди» і панічні повідомлення, що розповсюджуються в мережі, небезпечні, тому що підривають довіру і грають на руку окупантам.

«Такі маніпуляції небезпечні — вони впливають на життя людей і підривають довіру в той час, коли нам особливо потрібна єдність», — підкреслив керівник Донецької військової адміністрації.

Філашкін закликав отримувати інформацію лише з офіційних джерел — його сторінок, ресурсів місцевих адміністрацій, поліції, ДСНС та перевірених українських медіа.

На тлі ескалації в мережі з'явилися твердження, що Донецької області «більше не існує як місця для життя». Одночасно посилилися удари по прифронтових містах: фіксуються регулярні атаки по Слов'янську, Лиману, Краматорську та іншим населеним пунктам, інфраструктура зазнає серйозного тиску.

Донецька область залишається зоною активних бойових дій, в окремих населених пунктах ситуація є вкрай складною. На цьому фоні влада продовжує рекомендувати жителям евакуюватися в безпечніші області.

Нагадаємо, вчора, 6 грудня, армія РФ завдала по Донецькій області близько двох тисяч ударів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Донецька область
Інше
Донецька ОВА
Інше
фейки
