В Україні розпочалися перші виплати по 6500 грн для соціально вразливих громадян

В Україні розпочалися перші виплати по 6500 грн для найуразливіших громадян, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Деякі банки здійснюють перерахування коштів.



Заявки на допомогу вже подали 323 443 особи. Оформити її можна через «Дію» або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня.



Програма призначена для тих, хто потребує найбільшої підтримки: дітей під опікою, дітей з інвалідністю у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, дітей ВПО, дітей із малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю І групи серед ВПО, а також одиноких пенсіонерів, з надбавкою на догляд.



Кошти можна буде використовувати для придбання ліків, одягу та взуття протягом шести місяців після отримання.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»