Російські БПЛА влучили в багатоповерхівку в Охтирці: 42 людей врятовано

ДСНС Сумщини.

В Охтирці Сумської області російські ударні БПЛА завдали кількох ударів по 9-поверховому житловому будинку, повідомили в ГУ ДСНС у Сумщині.



Дрони влучили у дах і стіну багатоповерхівки, після чого у квартирах із другого по п'яті поверхи спалахнула пожежа. Рятувальники одночасно гасили вогонь і проводили евакуацію мешканців.







З будинку евакуювали 35 людей. Ще 7 громадян, серед них одна дитина, були врятовані — їх деблокували з пошкоджених приміщень.



Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово зупиняти. Попри складні умови, усі осередки горіння ліквідували, будинок обстежили — під завалами людей не виявлено.



«Триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Мешканцям надається вся необхідна допомога та підтримка», — зазначили рятувальники.































Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»