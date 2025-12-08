Російські БПЛА влучили в багатоповерхівку в Охтирці: 42 людей врятовано

В Охтирці Сумської області російські ударні БПЛА завдали кількох ударів по 9-поверховому житловому будинку, повідомили в ГУ ДСНС у Сумщині.
Дрони влучили у дах і стіну багатоповерхівки, після чого у квартирах із другого по п'яті поверхи спалахнула пожежа. Рятувальники одночасно гасили вогонь і проводили евакуацію мешканців.
З будинку евакуювали 35 людей. Ще 7 громадян, серед них одна дитина, були врятовані — їх деблокували з пошкоджених приміщень.
Через загрозу повторних атак роботи доводилося тимчасово зупиняти. Попри складні умови, усі осередки горіння ліквідували, будинок обстежили — під завалами людей не виявлено.
«Триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється. Мешканцям надається вся необхідна допомога та підтримка», — зазначили рятувальники.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях