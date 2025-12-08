Атака БПЛА пошкодила ЛЕП у Ростовській області: кілька сіл без світла

У Ростовській області повідомили про нічну атаку БПЛА по північних районах регіону, інформує ASTRA.



За словами губернатора, сили ППО перехопили дрони над Чертковським, Шолоховським, Боковським, Міллеровським та Верхньодонським районами. Постраждалих немає.



У Чертковському районі через пошкодження лінії електропередач було знеструмлено село Маньково-Калітвенське та хутора Гусєв і Мар’яни. У селі електропостачання частково відновили ще вночі, а роботи в хуторах планують продовжити вдень.



У хуторі Леніна Міллеровського району пошкоджено покрівлю приватного будинку. За словами губернатора, інформація про наслідки атаки на землі уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»