США депортували нову групу росіян: на борту могло бути понад 50 осіб

Сполучені Штати депортували чергову групу громадян Росії, повідомляє видання «Агентство. Новости». За даними організації Russian America for Democracy in Russia, чартерний рейс із депортованими росіянами вирушив зі США у неділю. Про це ж, без деталей, пише The New York Times.



За словами президента організації Дмитра Валуєва, минулого тижня росіян, щодо яких були ухвалені рішення про депортацію, зібрали у транзитній імміграційній в’язниці в Аризоні.



Точна кількість висланих залишається невідомою. У наявному списку — не менше 20 росіян, яких утримували в транзитній тюрмі. Водночас реальна цифра може бути вищою: правозахисник припускає, що в літаку могло перебувати понад 50 осіб.



Це вже не перша масова депортація громадян РФ зі США. Подібні рейси здійснювалися у червні та серпні, а також відбувалися поодинокі висилки та екстрадиції.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»