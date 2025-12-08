Росія вдарила FPV-дронами по громадах Дніпропетровщини: руйнування та жертви

Наслідки удару БПЛА. Фото: Дніпропетровська ОВА

Пізно ввечері, 7 грудня, російські війська атакували Зеленодольську та Грушівську громади Криворізького району, направивши туди FPV-дрони. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

У Грушівській громаді тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі намагалися його врятувати, проте він помер. У районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та газопровід. Зайнявся будинок на колесах.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району противник ударив БпЛА. Постраждали четверо людей, серед них 14-річний хлопчик. Стан однієї з поранених — 41-річної жінки — медики оцінюють як важкий. Пожежа охопила будинок місцевих жителів, ще двоє зруйновано. Пошкоджено господарську споруду та автомобіль.

Артилерією та FPV-дронами ворог обстріляв райцентр, а також Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади Нікопольського району. Поранено 13-річну дівчинку. Пошкоджено два п'ятиповерхівки, школа мистецтв та автомобіль.

У Дніпрі ворожий дрон уразив адміністративну будівлю, яку охопив вогонь. Уламками зачепило три багатоквартирні будинки та автомобіль.

За даними Повітряного командування Сил оборони, над областю було знищено вісім ворожих БПЛА.

Нагадаємо, в Охтирці Сумської області російські ударні БПЛА завдали кількох влучань по 9-поверховому житловому будинку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»