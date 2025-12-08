У РФ загинули двоє льотчиків під час надзвичайної події з бомбардувальником

Ілюстрація створена ШІ

В одному з авіаційних полків бомбардувальної авіації РФ в укритті спрацювала система катапультування. За повідомленням Z-блогера та колишнього російського льотчика Іллі Туманова, автора каналу Fighterbomber, пілот і штурман отримали травми, несумісні з життям.



«На місці працює державна комісія», — додав Туманов.



За минулу добу українські військові завдали суттєвих втрат російським окупантам:

загинуло 810 осіб ,

знищено 2 танки та 1 бойова броньована машина ,

10 артилерійських систем,

530 оперативно-тактичних безпілотників,

4 ракети,

47 одиниць автомобільної техніки,

3 одиниці спеціальної техніки противника.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»