У РФ загинули двоє льотчиків під час надзвичайної події з бомбардувальником

В одному з авіаційних полків бомбардувальної авіації РФ в укритті спрацювала система катапультування. За повідомленням Z-блогера та колишнього російського льотчика Іллі Туманова, автора каналу Fighterbomber, пілот і штурман отримали травми, несумісні з життям.
«На місці працює державна комісія», — додав Туманов.
За минулу добу українські військові завдали суттєвих втрат російським окупантам:
загинуло 810 осіб,
знищено 2 танки та 1 бойова броньована машина,
10 артилерійських систем,
530 оперативно-тактичних безпілотників,
4 ракети,
47 одиниць автомобільної техніки,
3 одиниці спеціальної техніки противника.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях