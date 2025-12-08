ППО збила 131 дрон над Україною

ППО збила 131 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 8 грудня запустила 149 БПЛА з семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 131 дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 8 грудня (з 18.00 07 грудня) противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів за напрямами: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, Донецьк і мис Чауда, близько 70 — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 131 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрону інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучення 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.



Раніше ми писали, що в Охтирці Сумської області російські ударні БПЛА завдали кількох влучень по 9-поверховому житловому будинку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»