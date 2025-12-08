FPV-дрон росіян поранив чоловіка в Костянтинівці після похорону брата

Допомога пораненому бійцями МВГ.

У Костянтинівці чоловік повертався з похорону брата, який загинув від російського дрона, коли сам потрапив під прицільну атаку FPV. Відео порятунку опублікувала пресслужба МВС України.



«Почув звук FPV позаду, одразу кинувся бігти. Якби не стрибнув — мене б уже не було», — розповів постраждалий.



Вибух та крик про допомогу почули бійці МВГ (мобільної вогневої групи) бригади «Хижак». У чоловіка виявили перелом ноги та осколкові поранення. Правоохоронці надали невідкладну допомогу, перенесли його в укриття та викликали евакуацію. Наразі він перебуває у лікарні.



У СОУ наголошують, що це чергове підтвердження того, що росіяни свідомо б’ють по цивільних, перетворюючи прифронтові райони на зони полювання.







Нагадаємо, 7 грудня російські обстріли Донецької області призвели до загибелі чотирьох мирних жителів: двоє загинули в Дружківці, один — у Краматорську й один — у Лимані.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»