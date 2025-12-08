FPV-дрон росіян поранив чоловіка в Костянтинівці після похорону брата

У Костянтинівці чоловік повертався з похорону брата, який загинув від російського дрона, коли сам потрапив під прицільну атаку FPV. Відео порятунку опублікувала пресслужба МВС України.
«Почув звук FPV позаду, одразу кинувся бігти. Якби не стрибнув — мене б уже не було», — розповів постраждалий.
Вибух та крик про допомогу почули бійці МВГ (мобільної вогневої групи) бригади «Хижак». У чоловіка виявили перелом ноги та осколкові поранення. Правоохоронці надали невідкладну допомогу, перенесли його в укриття та викликали евакуацію. Наразі він перебуває у лікарні.
У СОУ наголошують, що це чергове підтвердження того, що росіяни свідомо б’ють по цивільних, перетворюючи прифронтові райони на зони полювання.
Нагадаємо, 7 грудня російські обстріли Донецької області призвели до загибелі чотирьох мирних жителів: двоє загинули в Дружківці, один — у Краматорську й один — у Лимані.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях