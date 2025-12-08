Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини майже 30 разів

Окупаційні війська РФ минулої доби, 7 грудня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо про пошкодження та руйнування. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Шахівській громаді зруйновано 6 будинків: 3 у Кучеревому Яру і 3 у Золотому Колодязі.



Краматорський район. У Лимані 1 людина загинула. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю, в Рай-Олександрівці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 2 будинки. В Андріївській громаді пошкоджено 2 будинки, 2 господарчі споруди, адмінбудівлю, крамницю і культову споруду. У Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і 2 автівки. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 пораненіено 5 будинків та 2 автомобілі. У Костянтинівці 1 особа загинула та 2 поранені.



Бахмутський район. У Сіверську 3 будинки пошкоджено.



Авторка новини: Кароліна Гайдук