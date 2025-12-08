Четверо російських військових засуджено за причетність до загибелі воєнкору

Рассел Бентлі. Фото пропагандистів угрупування «ДНР»

Суд у Донецьку оголосив вирок чотирьом російським військовослужбовцям, визнаними винними у причетності до загибелі військкора Рассела Бентлі, відомого під позивним Техас. Обвинувачені отримали від 1,5 до 12 років ув'язнення, пишуть росЗМІ. Трьох фігурантів буде відправлено до колонії суворого режиму, ще одного — до колонії-поселення.

Журналіст зник 8 квітня 2024 року після обстрілу Петрівського району Донецька. Його друзі та дружина Людмила повідомили про зникнення, після чого слідчі органи відкрили кримінальне провадження. У ході розслідування було встановлено, що до зникнення Бентлі причетні військовослужбовці 5-ї мотострілецької бригади угрупування «ДНР».



Рассел Бентлі (Russell Bonner Bentley III) — громадянин США, який народився в штаті Техас. З 2014 року він перебував на Донбасі, підтримував проросійські формування, брав участь у бойових діях, співпрацював із підрозділами «Схід» та «Спецназ» угруповання «ДНР», а пізніше став військовим кореспондентом, у тому числі для Sputnik. Він жив у Донецьку, прийняв російське громадянство та вів англомовний YouTube-канал до його блокування 2022 року.



Слідство встановило, що у квітні 2024 року Бентлі було вбито російськими військовослужбовцями у Донецьку: його побили, катували, підірвали в машині та перемістили тіло, намагаючись приховати сліди злочину. Процес відбувався у Донецькому гарнізонному військовому суді. Звинувачення просило для фігурантів термін від 1,5 до 15 років.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що суд у справі про вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку перенесли.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»