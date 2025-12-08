Мобілізацію необхідно посилювати — Сирський

Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на тлі тиску противника Україна зобов'язана посилювати обороноздатність і розвивати армію. За його словами, ключовим ресурсом залишаються люди — мобілізація, рекрутинг, нові контракти та якісна підготовка.



Сирський нагадав, що базовий курс військової підготовки збільшено до 51 дня та доповнено спеціалізованою підготовкою та адаптацією у підрозділах. Він наголосив на необхідності посилити роботу інструкторів та модернізувати навчальні центри, щоб забезпечити високий рівень підготовки бійців.



На нараді розглянули звіти про розвиток навчання у бойових бригадах, безпеку у навчальних центрах, відбір інструкторів для штурмових підрозділів та адаптацію новобранців. Окрему увагу він надав комплексній програмі початкової адаптації військовослужбовців — саме на цьому етапі фіксується значна частина СЗЧ.



За підсумками аудиту отримано детальні відгуки щодо усіх навчальних центрів. Сирський зазначив, що навчання поступово переноситься подалі від лінії фронту, а армійські корпуси закріплюються за полігонами у центрі та на заході країни. При цьому він вимагав прискорити будівництво та оснащення укриттів у навчальних центрах, оскільки на окремих об'єктах рівень безпеки залишається незадовільним.

Нагадаємо, фронт накритий масованими штурмами: найважча обстановка — під Покровським, на Лиманському, Костянтинівському і Гуляйпольському напрямках.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»