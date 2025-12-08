РФ ударила по енергетиці Донеччини: частина мешканців без світла, Дружківська громада – без води

Регіон частково залишився без світла. Фото: Pixabay

Вранці 8 грудня Донецька область частково залишилася без електропостачання через російські обстріли. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Про це передає «Укренерго» та відомства міських адміністрацій.



«Вночі росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. У результаті на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація», — йдеться в повідомленні.



У Краматорській МВА повідомили, що Краматорськ повністю залишився без світла. Усі мешканці можуть відвідати «Пункти незламності».



«Там є світло, Wi-Fi, санвузли, місця для відпочинку та можливість підзарядити гаджети», — уточнили в пресслужбі.



Крім того, у Дружківській адміністрації заявили, що у зв'язку з пошкодженнями енергетичного обладнання продовжуються інтенсивні ремонтні роботи. Також у громаді призупинено водопостачання.



«Проблема має регіональний характер, адже електроенергії немає і в сусідніх громадах, від яких залежить робота водопровідних мереж», — передали у відомстві.



У МВА закликали мешканців не зливати воду з батарей, оскільки в системах теплопостачання циркуляція теплоносія підтримується під певним тиском.



«Самовільний злив води призводить до розгерметизації, падіння тиску та аварійної зупинки котелень, що може повністю паралізувати теплопостачальну систему в холодний період», — додали в адміністрації.



Раніше ми писали, що в ніч з 5 на 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ряд регіонів знеструмлено.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»