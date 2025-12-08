30-та бригада спростувала причетність до підриву греблі у Привіллі

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького спростувала розповсюджену в мережі інформацію про нібито причетність підрозділу до підриву греблі в районі населеного пункту Привілля у Донецькій області.



За даними бригади, в українських онлайн-ресурсах з'явилося відео, в якому стверджується, що руйнування греблі було виконано військовослужбовцями 30-ї ОМБр для уповільнення просування російських сил. У бригаді наголошують, що це не відповідає дійсності.



«Відеоматеріал з моментом руйнування греблі був опублікований на ворожому Telegram-каналі, який не має жодного стосунку до нашого підрозділу», — йдеться в офіційному повідомленні. Військові уточнили, що особовий склад бригади «не веде та не адмініструє зазначений ресурс» і не причетний до поширення інформації, розміщеної там.



За підтвердженими даними 30-го ОМБр, інфраструктурний об'єкт був атакований російською керованою авіабомбою 27 листопада 2025 року. Саме удар КАБ і призвів до руйнування греблі. У бригаді наголосили, що знищення критично важливої інфраструктури та логістичних шляхів — «черговий злочинний метод противника», спрямований на погіршення гуманітарної ситуації у регіоні.



Військові закликали громадян перевіряти джерела інформації та орієнтуватися виключно на офіційні канали комунікації Сил оборони України: «Закликаємо критично ставитися до інформації, яка розповсюджується в мережі, і довіряти лише офіційним даним».

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що ЗСУ підірвали дамбу на річці Васюківка на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»