Захисний екран Чорнобильського реактора втратив здатність стримувати радіацію — МАГАТЕ
08 грудня 2025, 13:35

У лютому 2025 року безпілотник із вибуховою бойовою частиною пробив дірку у саркофазі. Фото: Business Insider У лютому 2025 року безпілотник із вибуховою бойовою частиною пробив дірку у саркофазі. Фото: Business Insider

Сталевий екран, який перешкоджав поширенню радіації з Чорнобильської АЕС, більше не гарантує стримування радіації. У п'ятницю МАГАТЕ заявило, що новий безпечний конфайнмент «втратив свої основні функції безпеки». Про це пише Business Insider.

За даними інспекторів, у сталевій конструкції, встановленій у 2016 році над старим саркофагом четвертого реактора, утворилася діра площею близько 15 квадратних метрів. У найвищій точці щит височить над землею приблизно 110 метрів.

Внаслідок російського удару БПЛА у ніч на 14 лютого 2025 року спалахнула зовнішня обшивка, а пожежа тривала кілька тижнів. МАГАТЕ уточнює, що після аварійних робіт в обшивці з'явилося близько 330 отворів.

МАГАТЕ наполягає на проведенні капітального ремонту, включаючи контроль вологості та розширену програму моніторингу корозії. «Своєчасна та комплексна реставрація залишається критично важливою для запобігання подальшій руйнації», — підкреслив голова агентства Рафаель Маріано Гроссі.

Видання зазначає, що Кремль заперечує навмисну атаку безпілотника на місце чорнобильської аварії.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе «Герань-2» типу «Шахед». Для максимального вогневого ураження ударний безпілотник спорядили фугасною бойовою частиною.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Чорнобиль
Інше
радіація Саркофаг Витік
