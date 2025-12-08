Війська РФ двічі атакували Краматорськ: є пошкодження

Російські окупанти в понеділок вночі, 8 грудня, вдарили по Краматорську на Донеччині. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що росіяни обстріляли місто за допомогою дрону «Молнія-2».



«О 00:31 російські війська завдали удару по відкритій ділянці біля багатоповерхівки. Пошкоджено два житлові будинки», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 01:00 дрон відкритою місцевістю біля торгового центру.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці чоловік повертався з похорону брата, який загинув від російського дрона, коли сам потрапив під прицільну атаку FPV.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»