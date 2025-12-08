В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення

«Засуджений» окупантами працівник зв'язку. Фото: кадр із відео

Окупаційні структури угрупування «ЛНР» повідомили про черговий вирок, винесений своїм «верховним судом». Цього разу окупанти призначили 20 років позбавлення волі співробітнику мобільного оператора, звинувативши його у «шпигунстві» на користь України.



За твердженнями окупаційної адміністрації, чоловік у 2022 році нібито передав представникам СБУ інформацію про можливий доступ до абонентських номерів. Загарбники заявляють, що він зібрав та переслав дані про 21 телефонний номер співробітників силових структур угруповання «ЛНР».



Окупаційний «суд» також стверджує, що у 2023 році, вже після нав'язаного отримання російського громадянства, засуджений переслав СБУ дані про ще 24 абонентів.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 16 років колонії жінку, яка намагалася допомогти бійцям ЗСУ потрапити на підконтрольну Україні територію.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»