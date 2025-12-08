Проти Залужного, Сирського та Умєрова в РФ завели «справу»

Генеральна прокуратура РФ заявила про затвердження обвинувального висновку у справі «про геноцид», відкрите проти вищого політичного та військового керівництва України. Про це повідомили РосЗМІ із посиланням на пресслужбу відомства.



За інформацією прокурорів, фігурантам заочно ставлять у провину статтю 357 КК РФ. Російська сторона оголосила їх у міжнародний розшук, а Басманний суд Москви, також заочно, обрав їм запобіжний захід — утримання під вартою.



У списку обвинувачених — чинні та колишні представники української влади та військового командування. Серед них: посол України Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, п'ятий президент України Петро Порошенко, секретар РНБО Рустем Умєров та колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»