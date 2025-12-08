«Голову» окупаційної адміністрації села на Донеччині підозрюють у колабораціонізмі

Служба безпеки України повідомила про підозру «голові муніципальної сільської адміністрації» окупованого села Анадоль Донецької області. Жінка активно співпрацює із окупантами. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«За матеріалами слідства, місцева мешканка підтримала дії агресора. Після початку повномасштабного вторгнення загарбники призначили його "головою Анадольської сільської адміністрації», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, вона з листопада 2022 року виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Нині під керівництвом ЗС РФ жінка організовує роботу органів незаконної влади.



Раніше ми писали, що СБУ заочно повідомила про підозру російському фельдшеру на прізвисько «лікар зло», який причетний до тортур українських військовополонених.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»