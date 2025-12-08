Українська армія просунулася під Костянтинівкою – ISW

Ситуація під Костянтинівкою. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід села Іванопілля.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 18 разів, зокрема у бік Іванопілля.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили Алчевський металургійний комбінат, який виготовляє комплектуючі для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко