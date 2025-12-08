Російські війська окупували п'ять сіл під Покровськом – DeepState

Окуповані села під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ окупувала села Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також росіяни просунулися у містах Сіверськ, Мирноград та поблизу міста Покровськ на Донеччині.



У пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ розповіли, що за рішенням командування підрозділи Сил оборони України здійснили організований маневр у районі Лисівки та Сухого Яру.



«Особовий склад переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведений з метою збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту», – зазначили у корпусі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 53 штурми, зокрема поблизу Покровська та Новопавлівки, на Слов'янському – шість.

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко