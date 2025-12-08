Зеленський про Донеччину: «Ми не маємо права за законом, Конституцією та міжнародним правом віддавати свої території»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна не має жодного права за законом, Конституцією та міжнародним правом віддавати свої території. Про це під час спілкування з журналістами після зустрічі з лідерами ЄС у Лондоні заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, і морального права віддавати свої території Україна також не має.



«Безперечно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати. За це ми й боремося», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що є території, які Росія вже не може утримувати.



«Невеликі ділянки на Харківському та Сумському напрямках. Це складне питання: якщо зупинитись на лінії фронту, що робити з цими територіями? Найважче те, що Росія намагається забрати частину Донецької області й тисне на нас різними інструментами – військовими, інформаційними та дипломатичними», – додав він.

Нагадаємо, що російські війська окупували п'ять сіл під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко