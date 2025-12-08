Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Сіверськ потроху переходить до рук армії РФ: попередньо, росіяни захопили половину міста – DeepState
08 грудня 2025, 23:36

Ситуація у Сіверську. Фото: карта DeepState Ситуація у Сіверську. Фото: карта DeepState

Ускладнилася ситуація у районі міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За даними аналітиків, ЗС РФ продовжують затягувати свою піхоту у місто.

«І зараз ситуація розгортається не найкращим чином, адже Сіверськ потроху переходить до рук ворога. Останнім часом здійснюється велика кількість фіксацій російської піхоти, але одночасно з цим по ній активно відпрацьовують пілоти Сил оборони України. Також ворог взявся за «флаговтики», щоб показати наперед «контроль» всього міста для своєї пропаганди. Однак цього вони ще повністю не досягли. За попередніми даними, половина міста під контролем ворога, а рубежем для стримування окупантів є річка Бахмутка», – розповіли у проєкті.

У DeepState зазначили, що піхота російських військ поодиноко фіксувалася за Сіверськом у зонах відповідальності суміжних бригад.

«Проблемою залишається подання недостовірних доповідей та подання інформації в цілому, що ускладнює процес з'ясування обставин і є загрозою, що одного дня Сіверськ стане повністю «червоним» і про це більшість дізнається раптово», – резюмували там.

Нагадаємо, що 8 грудня аналітики DeepState повідомили про просування росіян у Сіверську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

