У Тернополі виявили ще двох загиблих, пошуки продовжуються

Наслідки удару по Тернополі 19 листопада. Фото: Нацполіція України

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Тернопіль, що сталася 19 листопада, збільшилася до 38 осіб. Про це повідомила поліція, уточнивши, що «виявлено тіла ще двох людей, які раніше вважалися безвісти зниклими».

За офіційними даними, серед загиблих — вісім дітей. Ще троє дорослих продовжують вважатися зниклими безвісти.

У поліції наголосили, що слідчо-оперативна робота триває. «Співробітники поліції та рятувальники продовжують проводити необхідні заходи на місці трагедії», — додали в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Тернопільської обласної адміністрації, удари припали по житловій забудові.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»