Сили ППО збили 84 із 110 БПЛА над Україною

ППО збила 84 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 9 грудня запустила 110 дронів з семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 84 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 9 грудня (з 18.00 08 грудня) противник атакував 110 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, Донецьк, Гвардійське — окупована територія України, близько 70 з них», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 84 БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.





Крім того, зафіксовано влучення 24 ударних БПЛА на 9 локаціях.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 8 грудня запустила 149 БПЛА із семи напрямків.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»