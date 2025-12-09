Двоє бійців 67 ОМБр полонили шістьох окупантів

Двоє бійців 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ взяли в полон шістьох російських окупантів у Дніпропетровській області. Відео інциденту оприлюднила пресслужба бригади.



Взяття в полон сталося під час ударно-пошукових дій третього механізованого батальйону на Олександрівському напрямку. Українські військові виявили групу противника та, попри чисельну перевагу ворога, змогли захопити шістьох військовослужбовців РФ.



«Пишаємось героїзмом і майстерністю наших мужніх воїнів, які ухвалили вольове рішення протистояти переважаючим силам противника і, взявши їх у полон, зробили все можливе, щоб зберегти життя "обмінного фонду" та не дозволити окупантам убити своїх же "співслужбовців"», — йдеться в повідомленні.







На оприлюднених кадрах видно, як під час оперативно спланованої евакуації російських полонених ворожа артилерія намагається бити по своїх. У бригаді зазначають, що такі дії — метод залякування в російській армії, де життя особового складу повністю знецінене.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»