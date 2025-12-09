Троє загиблих та 16 поранених за добу на Донеччині

За добу 8 грудня російські обстріли забрали життя трьох мирних жителів Донецької області. Як уточнили у Донецькій ОВА, двоє загиблих — жителі Костянтинівки, ще одна людина загинула у Дружківці.

За даними обласної адміністрації, поранення отримали 16 людей. Найважча ситуація — у Костянтинівці, де постраждали шестеро цивільних. У Дружківці поранено п'ятьох людей, у Краматорську — четверо, ще один житель отримав поранення в Сергіївці.



З початку повномасштабного вторгнення в Донецькій області задокументовано 3761 загиблого та 8565 поранених серед мирного населення.

При цьому до зведення не включені дані щодо Маріуполя та Волновахи, де підрахувати точну кількість жертв поки що неможливо.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»