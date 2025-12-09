Після ударів РФ три області залишаються без світла

Унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури станом на ранок частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях залишається без електропостачання. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.



Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії.



У Полтавській, Сумській і Харківській областях запроваджені аварійні відключення. Сьогодні по всій Україні з 00:00 до 23:59 діють погодинні графіки відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



Актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Стежте за змінами в енергопостачанні на сторінках облeнерго вашого регіону.



«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові ранкові та вечірні години. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 9 грудня в усіх регіонах України вживатимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»