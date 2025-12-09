Близько двох тисяч обстрілів за добу: Донеччина під масованими атаками РФ

Фото: Національна поліція України

За добу, 8 грудня, російські війська завдали 1893 удари по лінії фронту та житлових районах Донеччини. Поліція області задокументувала трьох загиблих та 16 поранених внаслідок атак.



Під вогнем опинилися 11 населених пунктів, серед них: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов'янськ, селище Олексієво-Дружківка, а також села Некремінне, Очеретине, Сергіївка та Софіїно-Лиман. За добу пошкодження отримали 44 цивільні об'єкти, включаючи 27 житлових будинків.



Дружківка



Російська армія направила по місту сім безпілотників різних типів. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку, адміністративної будівлі та чотирьох цивільних автомобілів.

Костянтинівка



По місту били авіабомбами, ствольною артилерією та дронами. Загинули двоє людей, шестеро поранено, серед них двоє дітей: хлопчик 2012 року народження та дівчинка 2018 року народження. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.



Краматорськ



У місті поранено чотирьох людей, включаючи двох дітей. Зафіксовано сім ударів, серед них застосування керованої авіабомби та БПЛА. Руйнувань зазнали дев'ять багатоповерхівок, магазин та кафе.



Сергіївка (Андріївська громада)



Окупанти застосували дрони «Герань-2» та «Герань-3». Поранено одну людину. Пошкоджено багатоповерховий будинок, два приватні будинки, храм, амбулаторію та офіс.



Слов'янськ, Миколаївка, Олексієво-Дружківка



У Слов'янську після влучання дронів «Молнія-2» пошкоджено приватну оселю. У Миколаївці руйнування отримали багатоквартирний будинок та адмінбудівля. В Олексієво-Дружківці — два приватні домоволодіння.



Олександрівська громада



У Софіїно-Лімані пошкоджено два приватні будинки. У Некременному постраждала одна приватна садиба.

В Очеретиному — цивільна вантажівка.



Додаткова інформація за 7 грудня



Уточнено, що у Дружківці під час потрапляння FPV-дрону у цивільний автомобіль загинули двоє людей. Також підтверджено одного пораненого в Лимані.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що внаслідок обстрілу Краматорська постраждали дві дитини — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка. Усі поранені у легкому стані.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»