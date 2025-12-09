Армія РФ увечері дронами знову вдарила по Краматорську: багато пошкоджень

Краматорськ увечері, 8 грудня, потрапив під російський обстріл. У місті через російські удари є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 19:45 ударний БПЛА «Молнія-2» влучив по прилеглій території багатоквартирного будинку. Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та сад», — йдеться у повідомленні.



Крім того, за пів години росіяни знову двічі атакували Краматорськ за допомогою дронів.



«О 21:20 ударний БпЛА «Молнія-2» потрапив до будівлі кафе в одному із мікрорайонів міста. О 21:55 відбулися три ворожі удари по промисловій зоні та СТО», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що 8 грудня в результаті обстрілу міста Краматорськ поранення отримали чотири особи.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»