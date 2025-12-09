У Троїцьку РФ відмовилися від пам'ятника «Семья солдата СВО»

Жителі Троїцька в Челябінській області вирішили, що скульптурний подарунок місту — композиція «Семья солдата СВО» від автора Олександра Тимофєєва — їм не потрібний. Скульптор пропонував встановити її біля будинку ветеранів, але місцеві жителі вирішили по-іншому.



Наприкінці листопада влада запустила онлайн-опитування, доручивши городянам самим визначити долю «подарунку». Сьогодні адміністрація опублікувала результати — і вони виявилися на користь варіанта Ні: 68% учасників висловилися проти встановлення пам'ятника.



Мешканці Троїцька залишили критичні думки. Деякі коментатори заявили, що композиція просто не відображає реальності. Один із користувачів висловився особливо прямо: «Пожалуйста, обратите внимание на искажение действительности. Большинство семей, чьи мужчины находятся или находились на СВО, не возвращаются. <…> Если солдат служит, то кто этот мужик, который так трепетно обнимает женщину и ребенка? Если это вернувшийся солдат, то таких сейчас немного, и многие из них — инвалиды».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»