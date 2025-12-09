«Почав розвалюватися ще в повітрі»: У Росії розбився останній транспортник Ан-22

Ан-22 РФ розбився в Іванівській області. Фото: російські ЗМІ

У вівторок, 9 грудня, військово-транспортний літак Ан-22 зазнав аварії в Іванівській області РФ. На борту було щонайменше 7 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Падіння сталося у Фурманівському районі. На місці працюють екстрені служби.



За попередніми даними, борт належить Міністерству оборони РФ. Ан-22 — найбільший у світі турбогвинтовий літак, призначений для перевезення важкого та великогабаритного озброєння.



У російських ЗМІ пишуть, що через катастрофу порушено кримінальну справу. Політ проводився після чергових регламентних робіт, борт експлуатувався понад 50 років і, як пишуть, зазнав катастрофи через технічну несправність.



За словами очевидців, «транспортник» почав розвалюватися ще в повітрі, а потім його уламки впали у водосховище в Іванівській області. На його борту перебували семеро людей (п'ять членів екіпажу та два пасажири). Усі вони загинули.



Цей борт був останнім з Ан-22, які перебували в експлуатації в Росії.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»