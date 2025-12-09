Артилеристи 63-ї бригади вразили окупанта пострілом з 12 км

Артилеристи 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ здійснили унікальний точний постріл, який вже називають історичним. САУ «Гвоздика» вразила російського окупанта на відстані 12 кілометрів. Відео оприлюднене бригадою.



Військові також продемонстрували виняткову швидкість перезаряджання: між першим і другим пострілами минуло рівно 10 секунд, що підкреслює високий рівень підготовки «Сталевих Левів».



«Росіянин — точніше, те, що від нього залишилося — встановив рекорд зі стрибків у висоту», — іронічно прокоментували бійці під опублікованими кадрами.







Минулої доби загальні бойові втрати російських військ склали 930 осіб.



Крім того, українські сили знищили дві бойові броньовані машини, 27 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 432 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»